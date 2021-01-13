В Украине для перевозки больных привлекут авиацию. Министерство здравоохранения запустит проект единого аэромедицинского пространства страны.

Сначала проект будет внедрен во Львове и Киеве. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

"Мы запускаем такой проект как создание единого аэромедицинского пространства Украины. Это чрезвычайно важный элемент. В частности, с точки зрения развития системы трансплантации", - сказал министр.

Он отметил, что гражданскую аэромедицинскую эвакуацию запустят после принятия соответствующего постановления правительством.

Проект предусматривает привлечение аэротехнических возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов ГСЧС и Нацполиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи.

Они будут работать, чтобы оперативно транспортировать пациентов в случае ургентных, чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и т.д. в соответствующие учреждений здравоохранения, когда невозможно воспользоваться автомобильным транспортом.

Ранее сообщалось, что в Париже на экстренный вызов в центре города прибывает электрический велосипед. Поскольку велосипеды могут объезжать пробки и парковаться где угодно, они часто быстрее машин на городских улицах.

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