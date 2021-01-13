Авария на въезде в Иршаву/ Фото: goloskarpat.info

В среду, 13 января, около 10:30 утра на въезде в Иршаву Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает издание "Голос Карпат".

Так, на автомобильной дороге территориального значения Т0712 в пригороде Иршавы не разминулись легковой автомобиль и микроавтобус. От удара оба транспортных средства получили механические повреждения.

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По предварительным данным, обошлось без жертв. Информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что, вероятнее всего, причиной аварии стали сложные погодные условия или же нарушение ПДД одним из водителей.

На месте происшествия работают патрульные полицейские. Автомобильное движение здесь частично затруднено.

Ранее сообщалось, что под Жмеринкой случилось жуткое ДТП. 17-летняя водитель транспортного средства не справилась с управлением и врезалась в опору моста, который проходит через реку Мурафу. В результате чего половина авто оторвалась и упала с высоты.

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