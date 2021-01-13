Тарифы на коммуналку в Киеве: Кличко сделал заявление [ Редактировать ]
Тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не изменятся. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.
Он отметил, что увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и поставки горячей воды. И это является причиной для пересмотра тарифов.
"Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жильцы многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - подчеркнул городской глава.
К слову, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до 1 января.
Тариф на горячую воду для украинского населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1%.
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