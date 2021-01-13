В среду, 13 января, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал семь ключевых инициатив в сфере цифровой трансформации на 2021 год.

В частности, планируется внести изменения в закон, которые позволят приравнять электронные паспорта к обычным.

Также будут приняты изменения в закон о месте смены регистрации.

Напомню, что это наиболее популярная услуга в Украине. Мы хотим сделать ее практически декларативной, отвязав прописку от многих жизненных ситуаций (где она реально не нужна).

Также среди приоритетных инициатив в диджитализации:

рамочный законопроект, который позволит начать внедрять "безбумажный режим" или paperless;

законопроект о виртуальной свободной экономической зоне для IT-компаний Дія.City;

законопроект о виртуальных активах и закон о развитии облачных технологий для хранения данных.

Кроме того, в перечень вошел законопроект о реестрах.

Принятие закона позволит запустить платформу для разворачивания реестров (сумасшедшая экономия бюджетных средств и решения, которые мы точно сможем экспортировать на весь мир и зарабатывать как государство, а не тратить), улучшать качество данных в реестрах (отсутствие дублей, подтягивается вся информация и документы) и много других преимуществ.

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