Диджитализация в Украине: названы семь инициатив на 2021 год [ Редактировать ]
В среду, 13 января, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал семь ключевых инициатив в сфере цифровой трансформации на 2021 год.
В частности, планируется внести изменения в закон, которые позволят приравнять электронные паспорта к обычным.
Также будут приняты изменения в закон о месте смены регистрации.
Напомню, что это наиболее популярная услуга в Украине. Мы хотим сделать ее практически декларативной, отвязав прописку от многих жизненных ситуаций (где она реально не нужна).
Также среди приоритетных инициатив в диджитализации:
- рамочный законопроект, который позволит начать внедрять "безбумажный режим" или paperless;
- законопроект о виртуальной свободной экономической зоне для IT-компаний Дія.City;
- законопроект о виртуальных активах и закон о развитии облачных технологий для хранения данных.
Кроме того, в перечень вошел законопроект о реестрах.
Принятие закона позволит запустить платформу для разворачивания реестров (сумасшедшая экономия бюджетных средств и решения, которые мы точно сможем экспортировать на весь мир и зарабатывать как государство, а не тратить), улучшать качество данных в реестрах (отсутствие дублей, подтягивается вся информация и документы) и много других преимуществ.
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