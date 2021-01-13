В Италии продлят режим чрезвычайной ситуации [ Редактировать ]
В Италии режим чрезвычайной ситуации будет продлен до конца апреля. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает Il Riformista.
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что власти видят ухудшение ситуации с коронавирусом "по всем параметрам", поэтому они обязаны принять новые меры.
"Правительство считает необходимым, прежде всего, продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", - отметил он.
Сейчас в Италии все регионы поделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую "белую" зону.
По словам главы Минздрава, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь базовые правила борьбы против COVID-19, например - носить маски. "Маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение. Отмечается, что решение Трампа является ответной реакцией на просьбу мера Вашингтона Мюриэл Баузер.
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