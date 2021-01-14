В Киеве эвакуировали авто с ребенком внутри (видео 18+) [ Редактировать ]
В Киеве на Позняках случилось происшествие. Так, эвакуатор хотел увезти неправильно припаркованное авто с ребенком внутри. Женщина, мать ребенка, начала кричать водителю, чтобы он опустил машину, но тот не реагировал.
После этого вмешались прохожие. Позже в сети появилось видео происшествия.
"Вот, собственно, наш эвакуатор украинский. Забрали машину, в машине сидит ребенок", - сказал очевидец, который снимал все на видео.
Внимание! В видео содержится ненормативная лексика.
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Кроме того, под Киевом фура "разнесла" полицейский автомобиль. ДТП произошло на 63-м километре автодороги М-05 Киев - Одесса.
Ранее мы писали, что под Черниговом мопед "влетел" в полицейский автомобиль. В результате столкновения водитель мопеда получил серьезные травмы, его отправили в реанимацию.
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