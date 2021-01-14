Дорофеева шокировала пикантным фото с Бали [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила поклонников откровеным фото, которым она поделилась на странице в Instagram.
На фото Надя позирует в открытом купальнике у водопада, который подчеркивает ее стройную фигуру.
"Приветики, я в кайфе", - подписала снимок певица.
Поклонникам понравилось новое фото Дорофеевой. Они "засыпали" артистку восторженными комментариями.
"Очень красивая", "Надя, какой вид", "Ты супер", "Какая фигурка!", "Надюша, какая красота", - написали юзеры социальной сети под публикацией.
Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.
Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.
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