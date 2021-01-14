Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила поклонников откровеным фото, которым она поделилась на странице в Instagram.

На фото Надя позирует в открытом купальнике у водопада, который подчеркивает ее стройную фигуру.

"Приветики, я в кайфе", - подписала снимок певица.

Поклонникам понравилось новое фото Дорофеевой. Они "засыпали" артистку восторженными комментариями.

"Очень красивая", "Надя, какой вид", "Ты супер", "Какая фигурка!", "Надюша, какая красота", - написали юзеры социальной сети под публикацией.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.

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