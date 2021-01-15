На временно оккупированной территории Луганской области возде Глафировки взорвался газопровод высокого давления. Об этом сообщает "Деловая столица".

Авария на газопроводе произошла под утро 15 января и жители окрестных населенных пунктов видели огромное зарево. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Без газа остались жители Лутугино, пгт Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также одна из улиц в селе Роскошное.

В Лутугинском районе отключено газоснабжение, по предварительным данным, газа не будет несколько дней.

Подконтрольные боевикам СМИ сообщают, что к взрыву причастны "диверсанты СБУ". Это сделано специально, чтобы перед морозами оставить жителей без отопления.

Напомним, что на днях в Полтавской области возле города Лубны прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Оператор ГТС не исключал диверсию или попытку незаконной врезки в газопровод.