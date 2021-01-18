Двое украинцев погибли в результате крушения сухогруза Arvin у берегов Турции. Поиски еще трех моряков, которые из-за аварии оказались в воде, продолжаются.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык, передает "Укринформ".

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По словам Билыка, после опознания тел, которые в понедельник, 18 января, достали из воды, было подтверждено смерть двух граждан Украины. Их имена на данный момент не разглашаются.

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут", - сказал он.

Напомним, в воскресенье, 17 января, у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Ранее сообщалось, что пятерых граждан Украины спасли в ходе поисковой операции на затонувшем сухогрузе возле берегов Турции.

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