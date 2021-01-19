Действующий президент США Дональд Трамп запретил американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. В документе страны названы "противниками США, угрожающими национальной безопасности".

Президент подчеркнул, что операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации.

"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.

Отмечается, что политика США призвана предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, "создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками".

Ранее Дональд Трамп поручил правительству разработать меры для сокращения закупок китайских товаров. Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.

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