В Австрії триває Кубок світу з гірськолижного спорту. На курорті Кітц-бю-Єль сьогодні стартує один із етапів - швидкісний спуск, а 24 січня - супергігантський слалом. Решту змагань перенесли на інші курорти через спалах коронавірусної інфекції, але влада Кітц-бю-Єля безплатно протестувала всіх учасників.

Траси відгородили від спусків, де катаються містяни, гірськолижні курорти в Австрії, на відміну від інших країн ЄС, не закривали. Однак готелі і ресторани не працюють, тому відпочинок на один день доступний тільки тим, хто живе неподалік.