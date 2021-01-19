На курорті Австрії триває Кубок світу з гірськолижного спорту [ Редактировать ]
В Австрії триває Кубок світу з гірськолижного спорту. На курорті Кітц-бю-Єль сьогодні стартує один із етапів - швидкісний спуск, а 24 січня - супергігантський слалом. Решту змагань перенесли на інші курорти через спалах коронавірусної інфекції, але влада Кітц-бю-Єля безплатно протестувала всіх учасників.
Траси відгородили від спусків, де катаються містяни, гірськолижні курорти в Австрії, на відміну від інших країн ЄС, не закривали. Однак готелі і ресторани не працюють, тому відпочинок на один день доступний тільки тим, хто живе неподалік.
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