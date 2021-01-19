Вкладывание финансовых средств в государственный бюджет Украины от Международного валютного фонда должно прекратиться к 2023 году. Об это заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, Фонд должен выделять деньги для поддержания резерва Национального банка или только как технической помощи, а не поставлять их для финансирования дефицита госбюджета.

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований.

Отмечается, что украинский бюджет будет наполняться МВФ в 2021 году, чтобы поддерживать отношения с Европейским Союзом и Всемирным банком. К тому же, есть желание изменить форму сотрудничества.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен в получении денег от Международного валютного фонда. Миссия МВФ также оценивает, способна ли Украина выполнять свои обязательства.

Кроме того, Украина за 2021 год отдаст МВФ больше, чем получит. Согласно графику МВФ, первый крупный платеж запланирован на 4 февраля - 143 млн долларов. Следующий платеж будет 12 марта - 428 млн долларов.

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