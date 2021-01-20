Карантинний опір в Ізраїлі. Там масові сутички з правоохоронцями. А все через те, що ортодокси категорично відмовляються дотримуватися заборон. Доходить навіть до штурмів за участи спецпризначенців. При цьому в країні стрімко зростає кількість інфікованих. Як влада шукає вихід із цієї ситуації - Антон Готліб розкаже.

Поліція намагається проникнути в будівлю, та вхід забарикадований. Правоохоронці виламують двері й забігають усередину. Це радше нагадує операцію проти терористів. Але на кадрах штурм релігійної школи в ортодоксальному кварталі Єрусалима. Попри всі заборони заклад функціонує. Усередині - десятки учнів без масок і хоча б якоїсь дистанції.

І так у багатьох місцях. Там, де живуть ортодокси, поліція натрапляє на запеклий опір. На в'їздах у такі квартали чергують спеціальні люди - вони сповіщають жителів про наближення патрульних. За спроби закрити якийсь заклад або заарештувати порушника, навколо збирається агресивний натовп і починаються сутички.

Ситуація з захворюваністю в релігійному секторі найгірша в країні. У місті Бней-Брак, наприклад, де майже все населення - ортодокси, відносна смертність порівняно з 2019 роком зросла на 25 відсотків. Це вже не спишеш на статистичну похибку. У таких містах і кварталах - демонстративно не дотримуються правил, відмовляються носити маски, відкривають магазини і дитячі садки. Як наслідок - катастрофічне зростання кількості хворих і неймовірне навантаження на систему охорони здоров'я.

Шарон Прайс, керівник відділу громадської охорони здоров'я МОЗ Ізраїлю:

Ось дивіться: якщо ще тиждень тому лише 13 відсотків громадян жили в так званих "червоних" населених пунктах, де високий рівень захворюваності, то сьогодні вже більше як шістдесят відсотків. Це жахає, це дуже страшне зростання. Епідемія розростається, незважаючи на всі зусилля.

Влада реагує посиленням заборон і збільшенням штрафів. На сьогодні в Ізраїлі їх виписано більше, ніж у будь-якій країні світу - пів мільйона. Найпоширеніший за те, що відійшов від будинку за понад кілометр без поважної причини. Але бувають і зовсім дивні випадки: на одному з блокпостів поліція зупинила мікроавтобус. У салоні було шестеро людей, заражених коронавірусом. Вони їхали відвідати родичів. Це вже кримінальна справа за статтею "Умисне поширення небезпечної хвороби".

Навіть значні успіхи у вакцинації наразі не дають результату - тільки за останню добу виявлено 10 тисяч заражених. Запитувати, чи продовжать карантин, уже не варто. У ці хвилини уряд обговорює, на скільки його продовжити. За песимістичними оцінками - до середини лютого.