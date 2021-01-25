У Нідерландах спалили пункт тестування на COVID-19 [ Редактировать ]
У Нідерландах протестувальники спалили пункт тестування на коронавірус. Хвилею насильства по всій країні обернулися виступи противників посилення карантину.
Люди обурилися запровадженням комендантської години з 9 вечора до 5 ранку. У відповідь на спроби поліції розігнати мітинги - заходилися палити автомобілі, трощити вітрини та закидати правоохоронців камінням.
В Амстердамі силовики застосували водомети. Затримано понад 100 учасників заворушень.
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