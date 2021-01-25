Дві з половиною тисячі нових випадків Ковіду в Україні за минулу добу. Ушпиталили понад тисячу людей. 63 пацієнти померли від ускладнень.

Найбільше заражених на Запоріжжі, Івано-Франківщині, Одещині, а також у Києві та області. Від початку пандемії на коронавірус захворіли мільйон 194 тисяч українців. Жертвами Ковіду стали майже дві тисячі.