COVID-19 в Україні за добу забрав життя 63 людей [ Редактировать ]
Дві з половиною тисячі нових випадків Ковіду в Україні за минулу добу. Ушпиталили понад тисячу людей. 63 пацієнти померли від ускладнень.
Найбільше заражених на Запоріжжі, Івано-Франківщині, Одещині, а також у Києві та області. Від початку пандемії на коронавірус захворіли мільйон 194 тисяч українців. Жертвами Ковіду стали майже дві тисячі.
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