Фонд социального страхования Украины заявил, что за весь период эпидемии коронавирусной инфекции на территории страны умерли 454 медработника.

При этом, в организацию поступило 37 860 заявлений о заболеваниях медиков. В отношении 11 480 случаев завершено расследование: 3396 из них признано связанными с производством, в том числе 79 смертельных.

Члены семей 36 умерших от профзаболевания на COVID-19 работников получили от ФССУ единовременные пособия в соответствии с общеобязательного государственного социального страхования в размере 219 000 700 гривен (210 000 200 гривен если страховой случай наступил до 01.07.2020).

Отмечается, что наибольшее число умерших от инфекции врачей наблюдается в Киеве (4133) и Львовской области (4015). К тому же, пожизненные ежемесячные выплаты получат 16 медиков. При этом, они получат единоразовые доплаты за средства Фонда в размере 1,5 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что у медиков после вакцинации обнаружили COVID-19. 95% эффективность от коронавируса появляется только через неделю после второй прививки.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2021 году зарплата украинских врачей будет на уровне 9 тысяч гривен. Минздрав в бюджетном запросе закладывал сумму в 225 млрд грн только на "Программу медицинских гарантий".

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