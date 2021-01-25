В Карпатах, по состоянию на 25 января, интенсивный снегопад. В районе горы Пожижевская выпало до 1 метра снега, который продолжает падать. Об этом сообщает Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

На горе Пожижевская температура воздуха составляет до -8, ветер. Высота снежного покрова составляет 34-98 см, снег свежий, хорошо закреплен.

На горе Плай до -5, ветер: юго-восточный 8-10 м/с, туман, снег от 25 до 61 см.

На снеголавинному посту Драгобат выпало до 70 см снега, там сейчас метель.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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