Легализация марихуаны: Ляшко сделал важное заявление [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что принятие решения вопроса о легализации марихуаны в стране важно для тяжелобольных пациентов.
По его словам, ученые подтвердили использование медицинской марихуаны в терапевтических целях.
Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять про медицинский каннабис. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика. Терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов, в частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.
Он добавил, что марихуану разрешили использовать в лечебных странах и Украине также стоило бы пересмотреть этот вопрос.
Украине уже также стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях для лиц, которым требуется такой вид лечения. Употребление каннабиса в медицинских целях разрешен в – Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Также, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме.
Ляшко также отметил, что делать это нужно без ажиотажа, так как в приоритете – помощь тяжелобольным людям.
Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли.
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