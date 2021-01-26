Гиркин назвал причины ликвидации главаря "ДНР" Захарченко (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За убийством в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко, скорее всего, стояли финансовые причины. Об этом заявил бывший главарь террористов на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью российcкому блогеру Ивану Миронову.
Главарь "ДНР" Александр Захарченко Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" на улице Пушкина в центре Донецка 31 августа 2018 года. Оккупационные власти считают взрыв результатом террористического акта и обвиняют в этом Киев и украинские спецслужбы.
Гиркин заявил иное. По его словам, было много желающих грабить оккупированный Донбасс, и в какой-то момент "серьезные люди" просто избавились от Захарченко.
О том, что к убийству Захарченко причастна его охрана, - это факт. Да и ресторан (где произошло убийство Захарченко) принадлежал ему самому... Возможно, дело в том, что "пилить Донбасс" готовились намного более серьезные, солидные люди.
Гиркин заявил, что Захарченко убили по коммерческим делам. Отомстили за то, что создавал собственную армию и перешел дорогу конкурентам.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 25, 2021
А сказки про фашистов и украинскую ДРГ - это для лохов pic.twitter.com/zuaWJ9Jh8e
Напомним, что Игорь Гиркин "Стрелков" - один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины. Полковник ФСБ в отставке, в 2014 году он занимал должность "министра обороны" так называемой "Донецкой народной республики".
Именно он первым сообщил, что боевики сбили самолет, которым оказался пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда в небе над Донбассом погибли 298 человек. Стрелков является одним из четырех обвиняемых по этому делу.
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