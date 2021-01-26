16 сентября 2020 года Тесак был найден мертвым в камере СИЗО №3 по Челябинской области Источник: открытые источники

В сети опубликовали дневник российского националиста Максима Марцинкевича, более известного как "Тесак". С цифровой версией записей автора скандального проекта "Оккупай-педофиляй" можно ознакомиться по ссылке.

"Тесак" вел дневник, находясь в заключении. В нем свыше 100 страниц. Записи датированы 2017-2019 годами. Их подлинность подтвердил адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

В неволе "Тесак" записывал цитаты философов и писателей, названия книг, список дел и планов на будущее, слова песен и стихотворения собственного сочинения.

Также в нем есть список контактов друзей и родных. В нем же есть номер и адрес следователя по особо важным делам Главного следственного управления России, омбудсмена Эллы Памфиловой и экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Как сообщали "Подробности", 16 сентября 2020 года Тесак был найден мертвым в камере СИЗО №3 по Челябинской области.

По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой, в камере он находился один. При нем якобы была найдена предсмертная записка.

Напомним, что "Тесаку" Марцинкевичу было 36 лет. В июле 2017 года он был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, а также действиях, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Ранее националист уже имел две судимости за разжигание межнациональной розни и провел в заключении около 3,5 лет.

Максим Марцинкевич был активистом Народной национальной партии России, а затем создал собственное националистическое объединение "Формат-18", которое в 2010 году было запрещено как экстремистское.

"Тесак" был участником националистического движения "Реструкт", запрещенного на территории России и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", направленного на борьбу с педофилами.

Напомним, что "Подробности" опубликовали предсмертную записку "Тесака".