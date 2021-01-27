"Местные советы должны иметь право определять язык обучения на своей территории" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Народные депутаты от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали законопроект №4648 "О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно обеспечения языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования".
Как подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко, цель этого законопроекта – отменить языковые ограничения в сфере образования.
"Зарегистрированный от нашей фракции законопроект отменяет языковую несправедливость и предусматривает предоставление права местным советам определять на своей территории язык обучения в учебных заведениях всех форм собственности. Мы добьемся того, чтобы языковые права граждан были защищены", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Законопроект №4648 направлен на защиту языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования через приведение норм Законов Украины "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в соответствие с положениями Конституции Украины, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков и рекомендациями Венецианской комиссии.
"Оппозиционная платформа - За жизнь", как ответственная политическая сила, выступает за такую гуманитарную политику, при которой сохраняется уважение ко всему культурному разнообразию многонациональной Украины.
по теме
З понеділка депутати повертаються до робочих буднів - щоправда, на час "січневого карантину" працюватимуть у комітетах і фракціях
Разделение граждан Украины по языковому признаку должно быть прекращено
В опозиції кажуть: влада систематично порушує свої обіцянки не підвищувати тарифи
Заявление Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко
Чи не призведе обіцяне зниження розцінок до їхнього зростання? І чи не зіпсує введення ручного управління ринку - співпрацю з Міжнародним валютним фондом?
На наступний транш у 700 мільйонів доларів від міжнародних кредиторів український уряд чекає навесні - в опозиції натомість вважають: якщо позики невигідні для країни, від них треба відмовитися