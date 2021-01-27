Народные депутаты от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали законопроект №4648 "О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно обеспечения языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования".

Как подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко, цель этого законопроекта – отменить языковые ограничения в сфере образования.

"Зарегистрированный от нашей фракции законопроект отменяет языковую несправедливость и предусматривает предоставление права местным советам определять на своей территории язык обучения в учебных заведениях всех форм собственности. Мы добьемся того, чтобы языковые права граждан были защищены", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Законопроект №4648 направлен на защиту языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования через приведение норм Законов Украины "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в соответствие с положениями Конституции Украины, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков и рекомендациями Венецианской комиссии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", как ответственная политическая сила, выступает за такую ​​гуманитарную политику, при которой сохраняется уважение ко всему культурному разнообразию многонациональной Украины.