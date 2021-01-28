Под Харьковом большой налоговый чиновник "погорел" на взятке [ Редактировать ]
Правоохранители провели задержали подполковника налоговой милиции Харьковской области на получении взятки в 20 тысяч долларов от предпринимателя.
Помимо работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, был "взят" и посредник в коррупционной схеме. Чиновник обещал закрыть уголовное производство и вернуть, изъятые в ходе обыска, вещи.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранение коррумпированного подполковника от занимаемой должности. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения незаконной выгоды группой лиц.
Фото: Офис генпрокурора
Читайте также, в Черкасской области помощника судьи арестовали во время получения взятки в 10 тысяч гривен и 200 долларов. Неправомерная выгода должна была произвести влияние на решение представителей Фемиды Тальновского районного суда.
Кроме того, в Киеве задержали нотариуса на миллионной взятке. Арестованный требовал деньги за содействие в беспрепятственной государственной регистрации вещевых прав на завод и влияние на регистратора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Правоохранитель хотел закрыть уголовное дело
Злоумышленника доставили в отделение полиции
Жуткую картину увидели соседи
Лица, находящееся в одной из частей пытались реализовывать товары
Правоохранители начали уголовное производство