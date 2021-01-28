Правоохранители провели задержали подполковника налоговой милиции Харьковской области на получении взятки в 20 тысяч долларов от предпринимателя.

Помимо работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, был "взят" и посредник в коррупционной схеме. Чиновник обещал закрыть уголовное производство и вернуть, изъятые в ходе обыска, вещи.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранение коррумпированного подполковника от занимаемой должности. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения незаконной выгоды группой лиц.

Фото: Офис генпрокурора

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Кроме того, в Киеве задержали нотариуса на миллионной взятке. Арестованный требовал деньги за содействие в беспрепятственной государственной регистрации вещевых прав на завод и влияние на регистратора.

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