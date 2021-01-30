В Японии, 48-летняя Юми Ешино десять лет хранила труп своей матери в морозилке, только чтобы не съезжать со съемной квартиры, она ее не похоронила, а заморозила и продолжала жить вместе с трупом.

По данным СМИ, тело в морозилке обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Ешино все-таки выселили за неуплату.

Важно, что арестованная Юми Ешино пояснила свой поступок тем, что, когда 10 лет назад нашла свою мать умершей, то спрятала ее тело в морозилку, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.

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Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе.

Тело было согнуто до размеров в морозильной камеры

Важно, что местные власти пока затрудняются определить причину смерти жеещины.

Как ранее сообщалось, подростки убили 15-летнюю девочку в прямом эфире.

Напомним, что мужчина покончил с собой в прямом эфире. Отмечается, что все 400 зрителей направили администрации Facebook жалобы с просьбами остановить прямой эфир, но там не реагировали на заявление. Только после публикации трансляции на странице мужчины запись была удалена, а модераторы принесли соболезнования родственникам погибшего.

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