Женщина десять лет хранила тело матери в морозилке [ Редактировать ]
В Японии, 48-летняя Юми Ешино десять лет хранила труп своей матери в морозилке, только чтобы не съезжать со съемной квартиры, она ее не похоронила, а заморозила и продолжала жить вместе с трупом.
По данным СМИ, тело в морозилке обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Ешино все-таки выселили за неуплату.
Важно, что арестованная Юми Ешино пояснила свой поступок тем, что, когда 10 лет назад нашла свою мать умершей, то спрятала ее тело в морозилку, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.
Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе.
Тело было согнуто до размеров в морозильной камеры
Важно, что местные власти пока затрудняются определить причину смерти жеещины.
Как ранее сообщалось, подростки убили 15-летнюю девочку в прямом эфире.
Напомним, что мужчина покончил с собой в прямом эфире. Отмечается, что все 400 зрителей направили администрации Facebook жалобы с просьбами остановить прямой эфир, но там не реагировали на заявление. Только после публикации трансляции на странице мужчины запись была удалена, а модераторы принесли соболезнования родственникам погибшего.
Также мы писали о том, что в киевском ресторане зверски убили молодую женщину. Полиция устанавливает обстоятельства преступления.
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