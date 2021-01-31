В Харькове 31 января, на пр. Героев Сталинграда, 39 вспыхнул жуткий пожар на 9 этаже в семейном общежитие. В результате пожара погиб мужчина. Об это сообщают в telegram-канале "Труха. Харьков".

Стоит отметить, что инфорацию о серти мужчины подтвердили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Также в ГСЧС сообщили, что людей с 9 и 7 этажа эвакуировали, площадь пожара составила 8 кв. м.

На место тут же выехали спасательные бригады. Людей с 9 и 7 этажа эвакуировали. Площадь пожара составила 8 кв. м. На месте обнаружили тело мужчины

Как отметил начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, пожар произошел из-за того, что погибший курил в постели и уснул.

Его личность устанавливают правоохранители.

Неосторожное обращение с огнем стало одной из основных версий пожара, подытожили спасатели.

Напомним, в Харькове загорелся пассажирский автобус на остановке средь бела дня, и в результате возгорания транспорт полностью сгорел. Инцидент произошел 30 января в Основянском районе на улице Привокзальной возле вокзала "Основа".

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