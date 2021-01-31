А тепер дамо слово опозиції. Там дуже жорстко критикують Уряд. Та вимагають його відставки.

Тарифна криза: які рішення потрібні?

- Вы знаете… эти попытки, они очень такие вялые, поскольку надо решать кардинально проблему тарифов и решать ее нужно с того, чтобы украинский газ шел населению, людям.

Есть у него себестоимость, есть там зарплата людей, есть трубы, есть растворы для добычи. То есть эта себестоимость примерно с налогами, с инвестиционными надбавками - это примерно 3000 грн. Вот по такой цене он должен продаваться людям. Это была наша публичная позиция с самого начала.

Собственно говоря, в 2013 году еще он продавался людям вот так вот, украинский газ. Потом начали выдумывать рынок. Второе, это нам надо прекратить перекупку достаточно дешевой энергии с "Энергоатома", которая всегда была доступна людям, через перекупщиков в два раза потом перепродают его, сейчас. Там чистой воды коррупционные схемы, которые должны быть прекращены.

Вот надо в корне решать эту проблему. Надо обеспечить украинский газ людям и доступную энергию "Энергоатома" тоже, чтобы она доходила до людей. Так, собственно говоря, как это было в 2013 году - 8 лет назад. Потом они начали выдувать, влазить туда и в итоге получили кризис на рынке электрики и на рынке газа.

Поэтому мы считаем, что это не достаточно, надо решать вопросы в корне. Мы знаем, как это делать. Это быстро можно сделать. Мы это делали, когда были, я руководил отраслью. Такого бардака не было и мы знаем, как это восстановить.

МВФ: чи погодяться вони на зниження тарифів?

Во-первых, не так много денег получили от МВФ в этом году, минимальное количество. И критическая зависимость по нашему мнению - нет. У нас критическая зависимость от состояния промышленности. Вот тут и закон о локализации, которая поддерживает нашего производителя и переговоры по тому, чтобы были снижены тарифы.

Это все соответствует чаяниям и нуждам наших граждан. Надо немедленно это делать, невзирая на все окрики этого МВФ или их позицию. Мы самодостаточная страна, вполне в состоянии обойтись без такого вмешательства в нашу деятельность, по которому нас ведет этот самый МВФ и прочие внешние управленцы, которые пытаются командовать - да, собственно говоря, и командуют нашей сегодняшней властью.

Абсолютно независимую политику у нас надо проводить. Мы должны быть партнерами со всеми, но у нас свои интересы, мы должны их отстаивать и это будет.

Уряд Шмигаля: як довго ще пропрацює?

- Наша позиция - его надо немедленно отправлять в отставку и набирать новое правительство, которое будет соответствовать и защищать интересы Украины, а не быть каким-то придатком администрации президента, бегать под внешним воздействием, то есть они вообще мечутся везде кроме собственной страны. Вот надо защищать свою страну, экономику людей и это ключевое, что должно будет сделать новое правительство.