На конец года задолженность населения за услуги ЖКХ составила почти 74 млрд гривен. Это абсолютный рекорд за все время независимости.

"Власть, повышая тарифы, должна была понимать, что очередного повышения люди просто не выдержат. Но вместо того, чтобы вернуть льготы, упростить получение субсидий, обеспечить их финансирование, чиновники загнали украинцев в долги и поставили под удар работу предприятий ТЭК в разгар отопительного сезона", - сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

При этом он отметил, что даже столкнувшись с протестами граждан, власть не хочет менять свою антинародную политику.

"Временными мерами они пытаются успокоить общество, а потом начать наказывать должников. Штрафовать и отнимать имущество. И чиновникам всё равно, что уже половина украинцев живет за чертой бедности", - подчеркнул народный депутат.

Юрий Бойко считает, что такой безответственной политикой, беспрекословно выполняя указания внешних кредиторов, власть загоняет украинских граждан в нищету и уничтожает в Украине социальное государство.

"Государство обязано помогать гражданам: вернуть льготы, обеспечить полноценное финансирование субсидий, повысить прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пенсии. Прекратить губительные реформы медицины и образования. Остановить закрытие школ и больниц, увольнение врачей и учителей. Не душить бизнес, а обеспечить инвестиции в развитие экономики и содействовать созданию рабочих мест. Это то, что должна делать ответственная власть", – сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Фракция ОПЗЖ будет добиваться, чтобы приоритетами работы очередной сессии парламента стало мирное урегулирование конфликта на Донбассе, борьба с бедностью и экономическим кризисом.

"Сегодня – это главные требования украинского народа и единственная программа спасения страны. Правительство и монокоалиция "слуг" должны прислушаться к мнению граждан или ответить перед ними на внеочередных выборах. А то, что выборы необходимы, уже ни у кого не вызывает сомнения", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Справочно: На конец года задолженность населения за услуги ЖКХ составила 73,6 млрд гривен. Прирост задолженности за декабрь 2020 г. составил 7,5 млрд грн. За 2020 год – 9,9 млрд грн.