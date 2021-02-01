За сутки в столице зафиксировали 161 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 128 550 инфицированных COVID-19. 69 322 человека выздоровели (764 - за минувшие сутки). 2370 киевлян умерли (5 - за минувшие сутки). В медучреждения столицы за сутки госпитализировали 45 граждан.

Отмечается, что среди заболевших:

82 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;

73 мужчины, возрастом от 19 до 81 года;

6 детей - от 1 до 11 лет;

Известно, что наибольшее количество инфицированных граждан находится в Деснянском районе (70 случаев), Дарницком районе (48 человек) и Святошинском районе (12 пациентов).

Читайте также, за последние сутки в Украине выявили 2 030 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области, Киеве, Николаевской, Львовской, Закарпатской областях.

Кроме того, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская рассказала, когда в Украине ожидается новый пик заболеваемости COVID-19. Она оспорила статистику заболеваемости, публикуемую Минздравом.

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