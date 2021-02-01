Франция начнет поставки патрульных катеров для Украины в конце 2021 года. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, проект стоимостью 136 млн евро получает финансовую поддержку правительства Франции за счет кредита казначейства и инвестиционного банка Bpi France.

Посол отметил, что речь идет о 20 патрульных катерах длиной 32 метра, которые производит компания OCEA.

"Они привнесут новый элемент безопасности в Украину, потому что они подходят доя патрулирования и на реках, и на море", - подчеркнул де Понсен.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. при этом в середине января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина" заявлял, что Кабмин не рассматривает возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации.

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