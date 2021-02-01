Франция закрыла границы для украинцев [ Редактировать ]
Франция закрыла границы для украинцев и жителей других стран, которые не входят в Европейский союз. Соответствующее решение было принято с целью замедлить пандемию COVID-19 и распространение штаммов коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины во Франции.
Отмечается, что с 31 января 2021 года установлен запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), за исключением чрезвычайных неотложных обстоятельств.
Если поездка связана с неотложными обстоятельствами, необходимо соблюдать ограничительные меры, которые действуют при въезде на территорию Франции.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. Также сообщалось, что Кипр с 1 марта открывает границы для граждан 56 стран.
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