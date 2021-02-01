В Україні розпочалась реєстрація на ЗНО [ Редактировать ]
Сьогодні почалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч випускники мають скласти 4 тести: 2 обов'язкові - з української мови та літератури і з математики, третій на вибір - історія України або іноземна мова, а четвертий - довільний з переліку предметів.
За бажанням, також можна скласти і п'ятий тест на вибір. Реєстрація учасників триватиме до 5 березня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня.
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