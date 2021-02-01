Тим часом усередині країни-агресора напередодні силовики затримали понад 5 тисяч людей із числа тих, хто взяв участь в акціях протесту

Тим часом усередині країни-агресора напередодні силовики затримали понад 5 тисяч людей із числа тих, хто взяв участь в акціях протесту.

Демонстрації відбулися у 86 містах РФ. Мітингарі вимагали звільнення опозиціонера Олексія Навального, якого заарештували 2 тижні тому по прильоту з Німеччини. А також відставки Путіна, який на переконання протестувальників, обкрадає народ.

Побачити це маніфестантам допоміг документальний фільм Навального про палац господаря Кремля. За неповні два тижні стрічка набрала 106 мільйонів переглядів. Акції протесту супроводжувалися жорсткими затриманнями. Найбільше відзначилися силовики Санкт-Петербурга.

Окрім кийків, у хід пустили електрошокери та сльозогінний газ. У Москві після "спілкування" з силовиками по медичну допомогу звернулися зо два десятки мітингувальників. У Якутську на головній площі з десяток людей протестували на морозі у 42 градуси. До них невдовзі приїхала поліція і "попросила" розійтися. Суд над Навальним розпочнеться завтра.