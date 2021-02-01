В Одесской области криминальный дуэт совершил разбойное нападение на АЗС в Лиманском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На заправку грабители пришли пешком около пяти часов утра. Угрожая пистолетом 20-летнему оператору, они связали его скотчем, а потом отобрали у парня личные вещи и забрали почти 21 тыс. грн из кассы и сейфа.

Полицейским по горячим следам удалось задержать преступников. Ими оказались 31-летний уроженец соседнего государства, который поселился в городе Рени, и 29-летний одессит.

Во время обысков у незадачливых разбойников нашли оружие, личные вещи потерпевшего и деньги. Мужчины помещены в СИЗО, им сообщили о подозрении в разбое - ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям на территории области.

Ранее сообщалось, что под Одессой задержали маньяка, который в один день изнасиловал девушку и ее мать.