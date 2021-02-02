Глава ВОЗ заявил о контроле над распространением COVID [ Редактировать ]
В понедельник, 1 февраля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.
Глава ВОЗ отметил, что во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.
"Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", - сказал Гебрейесус.
Он назвал важным, чтобы все продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга.
"Контроль над распространением вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", - добавил глава ВОЗ.
Ранее в МОЗ рассказали, кто получит сертификаты о вакцинации.
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