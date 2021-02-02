В понедельник, 1 февраля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Глава ВОЗ отметил, что во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.

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"Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", - сказал Гебрейесус.

Он назвал важным, чтобы все продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга.

"Контроль над распространением вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", - добавил глава ВОЗ.

Ранее в МОЗ рассказали, кто получит сертификаты о вакцинации.