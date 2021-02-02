Известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с артистом Alekseev стали ведущими в десятом сезоне популярного тревел-шоу "Орел и решка".

В новом сезоне программы Санина отправилась в путешествие с сюрпризом, сообщает "Главред".

"Юлия Санина и Alekseev стали приглашенными ведущими юбилейного сезона тревел-шоу # ОрелИРешка. Не пропусти специальный выпуск из далекой и такой интересной страны!" - говорится в сообщении пресс-службы The Hardkiss.

В своем блоге Юлия Санина уже прокомментировала свое путешествие.

"Больше не секрет!) Куда летала, почему без мужа. В юбилейном сезоне шоу "Орел и решка" вы увидите вот эту парочку. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой?;) Уже этой весной на Новом канале", - написала певица.

В 2021 году выходит 10-й юбилейный сезон "Орла и решки". В качестве подарка зрителям в сезоне будет не двое, а сразу 20 ведущих. В течение десяти выпусков в разные страны будут ездить разные звезды. Также известно, что первый выпуск начнется с путешествия Мишель Андраде и Алексея "Позитива" Завгороднего.

Первый выпуск нового сезона выйдет 13 февраля 2021 года.

Ранее мы писали о том, что Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими трэвел-шоу "Орел и решка".

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