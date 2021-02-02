Затянувшаяся история с получением вакцины от COVID-19 в полной мере показала место Украины в современном мире. В Европе вакцинация уже идет полным, и даже Албания и Молдова, с которыми любят сравнивать Украину по уровню жизни и доходов населения, прививает своих граждан.

На эту тему даже "психанул" президент Владимир Зеленский в нашумевшем интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO:

То, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза, - на это четко указали сроки вакцинации. Мы не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу. Те страны Евросоюза, с которыми у нас прекрасные отношения, и к лидерам которых я обращался, сказали, что будут нам помогать. И действительно, они частично от своих вакцин будут понемногу отдавать нам... Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев вел переговоры в покупке препарата с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, но из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете экспорта вакцин их коммерческие поставки в Украину начнутся на несколько месяцев позже.

Почему нельзя купить вакцину

В госбюджете на 2021 год на закупку вакцины заложили 15 млрд грн (часть дал Всемирный банк), однако потратить эти средства не получается. Украинские власти признали, что закупка вакцин через госпредприятие "Медицинские закупки Украины" провалена.

13 января Кабмин передал полномочия закупать вакцины против COVID-19 британской компании "Краун Ейджентс Лимитед" (англ. Crown Agency). Ее услуги стоят бюджету 5% - то есть, почти 170 млн грн.

Параллельно с центральной властью переговоры о закупке вакцин ведут и местные. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что договаривается о приобретении препарата с американскими и европейскими производителями.

Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. На это выделили 140 млн грн.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство не регулирует вопрос появления вакцины против COVID-19 на коммерческом рынке Украины. По его мнению, в продаже она может появиться не раньше лета. Цена будет будет зависеть от компании-производителя.

Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью в более чем 33 доллара.

Когда приедут вакцины

В Украине тема вакцинации пока находится в сугубо теоретической области. 2 февраля министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз "очертил горизонты":

Я думаю, что на этой неделе мы заключим договоры с производителями.

Какими именно - министр не уточнил, но напомнил, что Украина уже заключила договор на поставку 1,913 млн доз препарата производства китайской компании Sinovac Biotech. Сроки поставок пока не известны.

30 января Степанов заявил, что 117 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства прибудет в Украину в середине февраля.

Вакцину страна получает в рамках "гуманитарной помощи" COVAX (о ней ниже) под эгидой Всемирной организации здравоохранения (о ней ниже).

Степанов пообещал, что вакцинация украинцев начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Вакцину необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели.

Кто и когда получит прививку

Кабинет министров разработал календарный план вакцинации украинцев. Он состоит из 5 этапов для девяти групп населения.

Записаться на вакцинацию можно на специальном сайте.

На первом этапе прививку получат 367 491 человек. Это люди с критическим риском инфицирования COVID-19, а также те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией:

медики и персонал, который работает в стационарах для пациентов с коронавирусом;

люди в интернатах, домах престарелых и персонал таких учреждений;

военнослужащие (ВСУ и Нацгвардия), которые находятся на передовой на Донбассе.

Половине пациентов из "первой волны" повезет - они получат вакцину Pfizer (117 тыс. доз).

Тем временем масса украинцев не хотят ждать полгода. В начале года в Украине вспыхнул и быстро затух громкий скандал. Журналисты выяснили, что некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно получили вакцину Pfizer, которую нелегально завезли из Израиля.

Китайская вакцина CoronaVac

О том, что Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech стало известно 30 декабря.

Украина закупит 1 913 316 доз по 504 гривны. Договор о поставках в Украину подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое является единственным уполномоченным представителем Sinovac Biotech - крупнейшей китайской компанией по производству вакцин.

В Украину первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или разрешения регуляторными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.

Вакцина Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Безопасность данной прививки ученые проверили в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах.

В середине января вокруг китайской вакцины возник скандал. Оказалось, что она показала эффективность на уровне 50,38%, а не 78%, как сообщалось ранее.

Глава украинского Минздрава Степанов заявил, что в контракте с китайцами заложено требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи.

И добавил, что хотя показатель общей эффективности остается в пределах параметров, установленных Всемирной организацией здравоохранения (50%). Больше к этой теме министр не возвращался.

Выступить с заявлением пришлось председателю правления и главному исполнительному директору Sinovac Biotech Инь Вэйдуну. Он сообщил, что третья заключительная фаза клинических испытаний вакцины проходила в Бразилии, Индонезии и Турции. Препарат показал эффективность:

в Турции - 91,25%;

в Индонезии - 65,3%;

в Бразилии - на 100% против тяжелой формы COVID-19, на 78% - при легких случаях.

Топ-менеджер Sinovac заявил, что все участники клинических испытаний 3-й фазы клинических испытаний в Бразилии были медиками, работающими в условиях высокого риска и "подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса".

Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов. Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту.

Общий показатель эффективности китайской вакцины для Украины - 50,38%, при этом она действенна против "британского" штамма коронавируса.

Поможет ли Европа

В Европейском Союзе разрешено использование трех вакцин от COVID-19:

от американско-немецкой компании BioNTech-Pfizer;

от американской компании Moderna;

от британско-шведской компанией AstraZeneca.

На подходе и регистрация препарата компании Novavax. В ноябре 2020 года власти США выделили компании на создании вакцины $1,6 млрд. У Novavax предзаказали 1,4 млрд доз и недавно вакцина успешно прошла финальные испытания.

Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19. Контракты подписаны с компаниями BioNTech - Pfizer (600 млн доз), AstraZeneca (400 млн доз), Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

27 декабря в ЕС началась вакцинация населения от коронавируса. Вакцину необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели. Это означает, что для вакцинации всего населения Евросоюза нужно менее 1 млрд доз.

Проблема заключается в сроках поставок препаратов, а также в продолжительности иммунного эффекта вакцины. Если эффект от прививки окажется недостаточно продолжительным, весь объем заказанных ЕС вакцин может уйти на покрытие следующих кампаний вакцинации. И ждать европейской помощи Украине придется очень долго.

Евросоюз пообещал выделить странам - партнерам, к которым относится и Украина, "ограниченное число" доз вакцины, заказанной для стран ЕС, но никакие сроки не определены. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вакцины от COVAX

Получить в ближайшем будущем вакцину Украина может только через COVAX. Это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечения и вакцин против COVID-19.

COVAX в качестве гуманитарной помощи "дарит" вакцины странам с низким и средним уровнем дохода.

Украине пообещали бесплатно передать не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19, которых хватит на иммунизацию 4 млн украинцев. Украина вошла в 18 стран, которые первыми получат вакцины.

30 января COVAX подтвердили, что уже в феврале предоставят Украине 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech.

В течение первого полугодия 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca, созданной в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Украина рассчитывает договориться об увеличении поставок в два раза - до 16 млн доз.

Сейчас в списке вакцин COVAX, которые будут предоставляться странам-участницам, - Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Moderna и Curevac.

Эффективность и стоимость вакцин

Вакцины Moderna и Pfizer созданы с с использованием новой технологии, известной как информационная РНК (мРНК), поэтому они самые эффективные.

Эффективность вакцин:

AZD1222 (AstraZeneca) - 60%;

Moderna - 94,5%;

Pfizer - 95%;

Novavax - 89,3%

Чтобы создать мРНК-вакцину, ученым нужен доступ к расшифрованному геному вируса SARS-CoV-2, а не к вирусу так таковому, объясняют в компании Pfizer.

Наши ученые сконцентрировались на геноме белка "шипов" вируса ("шипы" - основной механизм прикрепления вируса к клетке носителя - ред.). Эта информация затем может быть использована для синтеза специфической мРНК и создания "инструкции", которую клетка может использовать для синтеза белка "шипов".

Синтетическую мРНК затем упаковывают в липидную наночастицу, которая доставляет "инструкцию" клеткам. Попав внутрь клетки, генетический механизм выполняет инструкции мРНК для производства вирусного белка, который выделяется на поверхность клетки-хозяина и стимулирует иммунную систему человека вырабатывать ответ на вирусный антиген.

При этом вакцина Pfizer должна храниться при экстремально низкой температуре -75 градусов Цельсия.

Недавно в Бельгии случайно обнародовали документы о стоимости вакцин от коронавируса, закупленных правительством. Секретный документ случайно опубликовала в Twitter статс-секретарь по вопросам бюджета и обслуживания потребителей Бельгии Ева де Блеекер.

Сообщение было оперативно удалено, но его скриншоты широко разошлись в сети.

Как видим, самая дешевая вакцина у британской AstraZeneca, а самая дорогая у Moderna.

По контракту с поставщиками Еврокомиссия обязана сохранять в тайне стоимость вакцин. Еврокомиссия закупает вакцины для всех государств-членов, поэтому они являются одинаковыми во всех странах.

Бойкот российского "Спутник V"

В условиях дефицита вакцины от коронавируса на рынке украинские власти наотрез отказываются от российский вакцины "Спутник V".

В начале года харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала заявку для регистрации российской вакцины.

2 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что регистрация "Спутник V" в стране невозможна до окончания третьей фазы клинических испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не может допустить применение российского препарата, поскольку он не прошел все испытания.

Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою.

Между тем Венгрия одобрила применение российский вакцины от коронавируса "Спутник V".

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение российского препарата.

Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и оценки препарата экспертами в Венгрии.