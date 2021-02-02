Парламент должен понимать свою ответственность перед людьми. Жителей страны не интересуют разборки внутри "слуг народа", для них важны вопросы мира, тарифов, социальной защиты и доступной медицины. Об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил Сопредседатель фракции "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Украинцы ждут мира. Но вместо решения этого важнейшего вопроса, власть оставила мирный процесс в тупике и не делает ни шага к мирному урегулированию на востоке страны. Парламент должен понимать, - не добившись устойчивого мира, невозможно преодолеть кризис, побороть бедность, обеспечить людям нормальную жизнь", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, власть забыла о своих обязанностях по обеспечению социальной защиты граждан.

"Вопрос с тарифами не решен. Вместо помощи людям им продолжают урезать субсидии. Продолжается издевательство над пенсионерами. Вместо увеличения пенсий им доплатили по 3-5 гривен. Это возмутительные вещи", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что люди ждут, когда власть закончит заниматься кадровой чехардой и займется вопросами здравоохранения.

"Локдауны и бардак с закупкой вакцин, который творит Зе-власть, уже пугают людей больше самой эпидемии", - отметил он.

Необходимо также прекратить политику запретов и ограничений прав граждан, которые унижают людей и не способствуют консолидации общества, единству страны.

"Парламент должен понимать свою ответственность перед людьми. И если вы не на словах, а на деле хотите добра для страны, пора прекратить имитировать бурную деятельность и заняться действительно насущными вопросами. Сегодня всем ответственным политикам необходимо объединить усилия для спасения страны и помощи людям", - призвал с трибуны парламента Сопредседатель фракции оппозиционеров.