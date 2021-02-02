Американский рэпер вставит в лоб бриллиант за $24 миллиона (фото) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Американский рэпер Саймир Вудс, известный как Lil Uzi Vert имплантирует себе в лоб бриллиант стоимостью $24 миллиона. Об этом артист сообщил в своем Twitter.
Я уже много лет плачу за натуральный розовый бриллиант от Elliot. Этот камень стоит так дорого, что я плачу за него с 2017 года. Тогда я впервые увидел настоящий натуральный розовый бриллиант. Много денег у меня на лице.
В цепочке сообщений рэпер сообщает, что загорелся желанием стать обладателем драгоценного камня и много лет копил деньги на покупку. Бриллиант стоит дороже, чем все его имущество, включая особняк и автомобиль Bugatti.
Рэпер из Филадельфии собирается вставить себе в лоб редкий розовый камень весом 10 карат (около 2 граммов). Имплантировать камень будет ювелир Эллиот Эллианте, который нередко работает со звездами шоу-бизнеса.
Цвет бриллианта зависит от микроэлементов, которые "мешают" формированию кристаллов углерода в камне. Например, присутствие азота создает желтые бриллианты, а бор образует синие бриллианты.
В розовых бриллиантах нет сторонних микроэлементов. Считается, что причиной розового оттенка является искажение кристаллической решетки алмаза, вызванное сильным нагревом и большим давлением после образования камня в земле.
Это искажение смещает атомы углерода, что изменяет свойства света, отражаемого алмазом, в результате чего мы видим камень как розовый. Розовые алмазы составляют лишь 0,1% от всех добытых камней.
Lil Uzi Vert прославился после выхода своего дебютного сингла Money Longer, сейчас на счету у рэпера два студийных альбома.
В 2020 году хип-хоппер номинировался на "Грэмми" за "Лучший рэп-альбом". Lil Uzi Vert в сотрудничестве с Lil Baby и Roddy Rich В написал трек "The Box", который полтора месяца висел на первой строчке Billboard.
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