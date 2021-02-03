В НСЖУ отреагировали на блокировку каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK [ Редактировать ]
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко отреагировал на решение Владимира Зеленского о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Он назвал запрет каналов без решения суда "чрезвычайной ситуацией".
Об этом глава НСЖУ написал на своей странице в Facebook.
"Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию - это наступление на свободу слова", - подчеркнул Томиленко.
Он также добавил, что решение украинских властей является "информационным взрывом".
"Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - отметил глава НСЖУ.
Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и отключил от вещания три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции на каналы наложены на 5 лет.
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