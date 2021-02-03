В італійській Сардинії заборонили хворіти на COVID-19 [ Редактировать ]
Хворіти на COVID-19 - заборонено. Такий наказ оприлюднили у містечку Оніфері на італійській Сардинії. Тамтешня очільниця пояснила, що місто фактично залишилося без лікаря, а знайти заміну не вдається. Тож містянам, цитую: категорично заборонено інфікуватися і хворіти на коронавірус, а також вимагати ліків.
Пізніше в мерії зазначили, що в такий спосіб хотіли привернути увагу до проблеми. Від початку епідемії на Сардинії інфікувалися понад 38 тисяч. Майже тисяча - померли.
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