Паводок у Парижі. У французькій столиці з берегів вийшла річка Сена. Сусідні з водоймою вулиці затопило. Усе через сильні зливи. Рівень води за останні кілька днів піднявся у півтора раза - до 4 метрів 20 сантиметрів.

За прогнозами синоптиків, повінь може стати ще масштабнішою. Найбільше підтоплення Париж пережив 2016 року. Тоді вода в Сені піднялася на 6 метрів. Екологи кажуть, що річка частіше виходить з берегів через глобальне потепління.