Министерство здравоохранения Украины вводит модуль иммунизации населения. Он использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинации.

Об этом заявил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге.

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"Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, понимать, что он был вакцинирован, электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации", - сказал Кучер.

Он отметил, что этот модуль позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате.

"Врач может внести информацию относительно типов вакцины, дозировки, причины проведения или непроведения вакцинации... Медицинскому персоналу не надо будет учиться, использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в заведении", - добавил Кучер.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось число заболевших COVID-19.

Также мы писали о том, что в Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

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