37 похоронных венков: именно столько предприятий был вынужден закрыть агрохолдинг "Укрлендфарминг" под давлением НАБУ. Около пяти тысяч аграриев вышли к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины на митинг с требованием прекратить давление на предприятия. Об этом сообщают "Українські новини".

Сегодня, 3 февраля, в правительственном квартале столицы проходят массовые акции протеста против действий директора НАБУ Артема Сытника. Работники "Укрлендфарминга" обвиняют его в уничтожении 37 аграрных предприятий и требуют от депутатов защитить их рабочие места от давления силовых органов и создать Временную следственную комиссию для расследования давления Артема Сытника на их агрохолдинг. Аграрии положили к Верховной Раде похоронные венки с названиями уничтоженных предприятий и раздавали последние яйца с закрытых из-за давления НАБУ птицефабрик.

На митинге, который проходит под Верховной Радой и Кабинетом министров собрались аграрии из 22 областей Украины. Они обвиняют Артема Сытника в полуторагодичном незаконном давлении на агрохолдинг, что уже привело к закрытию 37 предприятий и увольнению 13 тысяч работников. Аграрии передали обращение в Верховную Раду, в котором призывают депутатов создать Временную следственную комиссию для расследования фактов сознательного уничтожения Сытником украинского производителя и остановить противоправные действия НАБУ против селян.

"Полтора года продолжается это давление на нас. Уже год мы просим Президента, Верховную Раду, Кабинет министров услышать нас и разобраться с незаконными действиями Артема Сытника, который сознательно уничтожает аграрные предприятия. Из-за давления НАБУ мы уже были вынуждены закрыть 37 предприятий: ферм, птицефабрик. И будем вынуждены закрывать еще, если эта война Сытника с селом не прекратится. Уже 13 тысяч человек оказались без работы, государство уже потеряло 1,5 млрд налогов. Если депутаты нас и сегодня не услышат, не создадут ВСК по расследованию деятельности Сытника, все дальнейшие потери для бюджета, эти искалеченные судьбы людей, которые останутся без работы - все это будет уже и их прямая ответственность", - говорит операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток.

НАБУ последние полтора года расследует ранее уже закрытое за отсутствием состава преступления дело против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и акционера агрохолдинга Олега Бахматюка дело по рефинансированию VAB банка. Выводы экспертиз, заявления НБУ и результаты проверок Фонда гарантирования вкладов опровергают обвинения НАБУ, а сам акционер агрохолдинга обвиняет директора НАБУ Сытника в личной мести: советник сестры Бахматюка был главным свидетелем на суде, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в совершении коррупционного правонарушения. В конце января этого года Печерский суд г. Киева признал наличие конфликта интересов чиновников НАБУ и необоснованность подозрений. Это решение подтвердил и Апелляционный суд Киева.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Предприятия агрохолдинга расположены в 22 областях Украины. Акционером агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.