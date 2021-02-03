Кабмин дал регионам 6 миллиардов: на что пойдут субвенции (документ) [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Кабинет министров Украины на своем заседании 3 февраля утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.
В бюджете-2021 на социально-экономическое развитие регионов заложено 6 млрд грн. Эти деньги местные власти могут направить:
- на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;
- на приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;
- на проекты по энергоэффективности и энергосбережению;
- на природоохранные и экологические проекты;
- на другие цели, способствующие развитию общин и повышения комфорта, безопасности и благосостояния украинцев.
Между тем правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие регионов.
Все изменения в порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам - в сравнительной таблице.
Ранее сообщалось, что Кабмин увеличил выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.
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