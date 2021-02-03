Кабинет министров Украины на своем заседании 3 февраля утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

В бюджете-2021 на социально-экономическое развитие регионов заложено 6 млрд грн. Эти деньги местные власти могут направить:

на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;

на приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;

на проекты по энергоэффективности и энергосбережению;

на природоохранные и экологические проекты;

на другие цели, способствующие развитию общин и повышения комфорта, безопасности и благосостояния украинцев.

Между тем правительство исключило возможность финансирования борьбы с коронавирусом из субвенций на социально-экономическое развитие регионов.

Все изменения в порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам - в сравнительной таблице.

Ранее сообщалось, что Кабмин увеличил выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.