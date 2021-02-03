Телеведущий и вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом. О том, что его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна он похвастался в интервью изданию PeopleTalk.

В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее.

38-летний Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Жанны Фриске. У его возлюбленной также есть дочь от предыдущих отношений.

Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, что едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: "Да, конечно, очень хочу брата или сестру! Не могу дождаться, когда он будет рыться в моих вещах, реветь по ночам и не даст нам с папой покататься на сноуборде". Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение.

Напомним, что ранее Шепелев рассказал о том, как воспитывает сына Жанны Фриске.