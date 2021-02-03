Во время попытки совершить очередное преступление в одном из сел под Полтавой был задержан преступник, сбежавший из исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

49-летний рецидивист сбежал из Новобугского исправительного центра в Николаевской области 11 января. Мужчина отбывал наказание за кражу с проникновением. До конца заключения ему осталось почти полгода.

С 1988 года у мужчины уже было 10 судимостей. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года.

Уроженец Полтавской области был осужден за несколько угонов, хищение государственного имущества, хулиганство, нарушение административного надзора, тяжкое телесное повреждение, побои и пытки, кражу, разбой. Большинство преступлений он совершал в Полтавской области.

Последнюю судимость рецидивист получил за побег из Александрийского исправительного центра.

Сотрудники уголовного розыска предполагали, что беглец вернется в родные края. В ходе проверки оперативной информации его задержали "на горячем" в одном из сел Новосанжарской территориальной общины на Полтавщине.

Злоумышленник как раз пытался угнать из гаража местного жителя автомобиль Citroen Berlingo. Полиция проверяет его к совершению других преступлений на территории области.

Напомним, что 13 января из Казанковской исправительной колонии №93 в Николаевской области сбежали двое заключенных. Их до сих пор разыскивают.