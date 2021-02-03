Сбежал из колонии: под Полтавой поймали рецидивиста с 11 судимостями (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во время попытки совершить очередное преступление в одном из сел под Полтавой был задержан преступник, сбежавший из исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
49-летний рецидивист сбежал из Новобугского исправительного центра в Николаевской области 11 января. Мужчина отбывал наказание за кражу с проникновением. До конца заключения ему осталось почти полгода.
С 1988 года у мужчины уже было 10 судимостей. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года.
Уроженец Полтавской области был осужден за несколько угонов, хищение государственного имущества, хулиганство, нарушение административного надзора, тяжкое телесное повреждение, побои и пытки, кражу, разбой. Большинство преступлений он совершал в Полтавской области.
Последнюю судимость рецидивист получил за побег из Александрийского исправительного центра.
Сотрудники уголовного розыска предполагали, что беглец вернется в родные края. В ходе проверки оперативной информации его задержали "на горячем" в одном из сел Новосанжарской территориальной общины на Полтавщине.
Злоумышленник как раз пытался угнать из гаража местного жителя автомобиль Citroen Berlingo. Полиция проверяет его к совершению других преступлений на территории области.
Напомним, что 13 января из Казанковской исправительной колонии №93 в Николаевской области сбежали двое заключенных. Их до сих пор разыскивают.
по теме
ДБР затримало начальника управління фінзабезпечення Головного Управління Нацполіції в області та касира після того, як вони отримали 39 тисяч гривень "відкатів"
17-летний живодер издевался над котами, он отрезал животным лапы и головы
Восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние
Женщина решила не хоронить свою мать, вместо этого она ее просто заморозила дома
Трое подозреваемых грабили грузовики с помощью почти киношного трюка. Фуру брали "на абордаж", а потом выгребали из нее все ценное. Товара было столько, что можно было бы открыть супермаркет, говорят следователи