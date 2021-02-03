В Украине появится собственный Нью-Йорк. Название, существовавшее до 1951 года, вернут поселку Новгородскому Бахмутского района Донецкой области. За это проголосовал комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития.

Решение было принято на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации.

Переименование пгт Новгородское в Нью-Йорк поддержали 18 голосами "за" из 19. "Против" выступил член парламентского комитета Александр Качура, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Сегодня на заседании комитета гос. власти и местного самоуправления было принято решение по переименованию посёлка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк. Я лично не голосовал за это решение. Очень жду голосования в Раде. Однозначно, это один из важнейших вопросов сейчас.)

Поселок Новгородское у реки Кривой Торец был основан в XVIII веке запорожскими казаками. Изначально там появился зимний хутор Кальмиусской паланки.

В 1877 году туда перебрались немцы-менониты, которые и дали поселению название Нью-Йорк. Бурное развитие населенного пункта началось в 1894 году, когда рядом с ним построили машиностроительный и чугунолитейный заводы.

На сегодня в украинском "Нью-Йорке" остался Дзержинский фенольный завод и железнодорожная станция "Фенольная". По данным переписи 2001 года там проживало 11 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в партии Зеленского хотят переименовать Россию.