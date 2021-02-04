Біля Гнутового та Водяного бойовики вели вогонь з гранатомета [ Редактировать ]
Два порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Неподалік Гнутового та Водяного на Приазов'ї окупанти били з гранатомета. Минулося без втрат. Напередодні у Відні українська місія при ОБСЄ надала чергові докази порушення збройними формуваннями РФ липневих домовленостей.
Зокрема продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази - фрагмент хвостової частини ракети від "Град-П". Крім цього, бойовики облаштовують нові позиції на лінії зіткнення, зокрема й на ділянках розведення сил та засобів.
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