Два порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби

Два порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Неподалік Гнутового та Водяного на Приазов'ї окупанти били з гранатомета. Минулося без втрат. Напередодні у Відні українська місія при ОБСЄ надала чергові докази порушення збройними формуваннями РФ липневих домовленостей.

Зокрема продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази - фрагмент хвостової частини ракети від "Град-П". Крім цього, бойовики облаштовують нові позиції на лінії зіткнення, зокрема й на ділянках розведення сил та засобів.