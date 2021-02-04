В Одессе арестовали высокопоставленную чиновницу миграционной службы [ Редактировать ]
В Одессе правоохранители задержали старшего инспектора одного из отделов государственной миграционной службы во время получения неправомерной выгоды в размере 1,2 тысячи долларов.
Женщина обещала иностранным гражданам ускорить получение вида на жительство в Украине. При этом полиция задержала чиновницу непосредственно во время получения 700 долларов.
Предварительная квалификация: вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанной и избрании ей меры пресечения.
Отмечается, что подозреваемой в получении неправомерной выгоды грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что под Харьковом большой налоговый чиновник "погорел" на взятке. Помимо работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, был "взят" и посредник в коррупционной схеме.
Кроме того, под Черкассами чиновника поймали на взятке в 10 тысяч. Неправомерная выгода должна была произвести влияние на решение представителей Фемиды Тальновского районного суда.
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