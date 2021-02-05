Швейцарія відмовилась затверджувати вакцину від компанії AstraZeneca. А кілька країн ЄС вирішили поки що не робити щеплення цим препаратом для людей віком від 55-65 років. Які питання виникли до цієї сироватки?

Не варто поспішати - краще дочекатися результатів третьої фази досліджень - такий висновок зробила Швейцарська медична агенція щодо вакцини AstraZeneca. ЄС затвердив цей препарат тиждень тому. Та Швейцарія до Євросоюзу не входить, і має свій погляд на речі.

Швейцарське медичне агентство:

Щодо вакцини AstraZЕneca, - то представлених та проаналізованих на сьогодні даних не достатньо для рішення. Щоб отримати більше інформації про безпеку, ефективність та якість, необхідні додаткові дані нових досліджень.

Швейцарський регулятор уточнив: чекає дані про ефективність з дослідження третьої фази, проведеної в Північній і Південній Америці. І як тільки їх отримає - готовий застосувати пришвидшену процедуру із затвердження цієї вакцини.

Немає повної довіри до оксфордського препарату і в низки Європейських країн. Так, Іспанія поки що вирішує - дозволяти робити щеплення літнім людям, чи ні.

Кароліна Даріас, міністерка охорони здоров'я Іспанії:

Що стосується вікового діапазону вакцини AstraZЕneca, - засідає комітет, який поділиться своїм рішенням.

Тим часом у Франції уже визначились: колотимуть лише тим, хто молодший за 65 років. Президент Еммануель Макрон ще минулого тижня відразу після затвердження AstraZeneca Європейською медичною агенцією - назвав цю вакцину "квазіефективною" для людей, яким за 60 років. Днями це підтвердили і у французькому МОЗ.

Домінік Ле Гулюдек, міністр охорони здоров'я Франції:

Перш за все, бракує даних для пацієнтів віком від 65 років. Ця інформація буде доступною найближчими тижнями. Тож тим часом ми рекомендуємо застосовувати її людям віком до 65 років.

Такої ж позиції дотримуються і Німеччина, Австрія, Швеція та Польща. А в Італії та Бельгії вирішили ще більше перестрахуватись - колотимуть AstraZeneca, лише тим, кому менше 55 років.

Тим часом у Великій Британії, де препарат, власне, і розробили, - жодних вікових обмежень. Тамтешні політики запевняють - вакцина безпечна.

Метью Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Ми однозначно розглядали вплив цієї вакцини на людей, старших за 65 років. Науковці, які вивчають вплив вакцини на реакцію людей у лабораторіях, - теж. Це означає, що ми твердо впевнені: - ця вакцина - придатна для будь-якого віку.

Щоб нарешті закрити всі питання, розробники оксфордського препарату обіцяють незабаром опублікувати результати випробувань на 2 тисячах людей, старших за 55 років, у Великобританії. Завершується і дослідження для старших вікових груп в США, - його висновки теж скоро оприлюднять.