Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала Запорожской областной инфекционной больницы, в которой 3 февраля произошел смертельный пожар, объявили о подозрении.

Ему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По данным следствия, работник не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. В результате 3 февраля во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача-анестезиолога.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.

Ранее сообщалось, что полиция рассматривает несколько версий пожара. В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.

Также мы писали о том, что пятницу, 5 февраля, в Запорожской области объявили днем траура по погибшим в результате пожара в COVID-больнице.

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