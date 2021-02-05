Пожар в COVID-больнице: работнику объявили подозрение [ Редактировать ]
Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала Запорожской областной инфекционной больницы, в которой 3 февраля произошел смертельный пожар, объявили о подозрении.
Ему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, работник не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. В результате 3 февраля во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача-анестезиолога.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.
Ранее сообщалось, что полиция рассматривает несколько версий пожара. В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.
Также мы писали о том, что пятницу, 5 февраля, в Запорожской области объявили днем траура по погибшим в результате пожара в COVID-больнице.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья произошел пожар
Троє пацієнтів та молоденька лікар анестезіолог, які загинули у вогні. Запоріжжя сьогодні оговтується від страшної пожежі в реанімації обласної інфекційної лікарні
Это связано с пожаром в инфекционной больнице в Запорожье
В четверг, 4 февраля, появились новые подробности пожара в Запорожской областной инфекционной больнице.
В ночь на 4 февраля, в Запорожье, в областной инфекционной больнице произошел пожар